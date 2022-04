Osteraktion in Düsseldorf : Verkehrskadetten loben vorbildliche Radfahrer

ALTSTADT Vor Ostern erinnern Polizei und Verkehrswacht Düsseldorf an rücksichtsvolles und angepasstes Fahren. Diesmal wurden Radfahrer am Burgplatz überrascht, die sich vorbildlich im Straßenverkehr verhielten.

Die Verkehrskadetten waren gut vorbereitet, hatten sie doch mehrere 30 Stück fassende Eierkartons mit den gefärbten Ostergaben mitgebracht. „Eier zu färben, gehört aber nicht zur Ausbildung eines Verkehrskadetten“, scherzte Verkehrswacht-Vorsitzender Andreas Hartnigk. „Ich bin sicher, dass sie es können, aber das haben sie irgendwo privat gelernt.“ Die sieben jungen Leute in ihren dunkelblau und neon-orangfarbenen Uniformen waren froh, endlich mal wieder Präsenz zeigen zu können. „Die Corona-Zeit war für die Verkehrskadetten schlecht“, gesteht Hartnigk. „Wir konnten nicht in Schulen für die Verkehrskadetten werden, die Ausbildung war nur online möglich und Einsätze gab es so gut wie gar nicht. Aber die Kadetten leben auch von Kontakten untereinander, von den Einsätzen, die sie bei Veranstaltunegn haben.“ Personalsorgen haben die Verkehrskadetten noch nicht. Derzeit sind 70 Kadetten einsatzfähig. „80 bis 85 wären fein, unter 60 wäre mehr als anspruchsvoll. Ich hoffe, dass sich im Sommer noch einige für die dreimonatige Ausbildung melden“, so Hartnigk. „Bielefeld hat wegen Nachwuchsmangel Verkehrskadetten eingestellt.“