Jeckes Fest in Düsseldorf : Ein Sommerfest für Karnevalisten im Beachclub

Die Karnevalsgesellschaft Die Große 1890 veranstaltete zum zweiten Mal ihr Sommerfest. Viele Jecken kamen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Große Karnevalsgesellschaft 1890 hat im Außenbereich des Stahlwerks in Düsseldorf-Lierenfeld das Sommerfest „Haukesmalaukes“ gefeiert - so lautet das rheinische Motto für „einen draufmachen“.

Viele Feiern der Karnevalsgesellschaften starten traditionell am 11.11. und zählen somit eindeutig zum Winterbrauchtum. Doch eingeschworene Karnevalisten sind offenbar das ganz Jahr über jeck und können auch im Sommer ausgelassen feiern.

Den jüngsten Beweis lieferte die Gesellschaft Die Große 1890, die zu ihrem Sommerfest namens Haukesmalaukes, was so viel wie „ordentlich einen draufmachen“ bedeutet, Karnevalsfreunde und deren Familien ins Treibgut, dem Beachclub des Stahlwerks an der Ronsdorfer Straße, einlud. Die Haukemalaukes-Premiere fand bereits im vergangenen Jahr statt.

„Wegen des großen Erfolgs und weil es in diesem Jahr zudem unser närrisches 12 x 11 Jahre Bestehen zu feiern gibt, wollten wir unbedingt eine Wiederholung“, sagte Oliver Raths, Präsident von Die Große, deren Mitglieder an weinroten Polo-Shirts zu erkennen waren. „Ich wollte es zunächst nicht glauben, wochenlang schönstes Sommerwetter, und dann der Regen in der Nacht, ich dachte schon, wir müssten in die Halle umziehen“, so Raths.

Doch das Wetter entwickelte sich bestens, ab 15 Uhr am Samstag strömen immer mehr Menschen auf das Areal, um unter Palmen einen Hauch von Karneval in Rio in Lierenfeld zu genießen. „Zu den Eingeladenen zählen überwiegend Mitglieder befreundeter Karnevalsvereine wie die Prinzengarde Rot-Weiß, die Prinzengarde Blau-Weiß sowie die Ehrengarde und der Bürgerverein“, erklärte Raths, der mit dieser bewusst legeren Open-Air-Veranstaltung auch ein Statement abgeben wollte. „Nach den leidvollen Pandemie-Beschränkungen und den finanziellen Verlusten für das närrische Volk, wollen wir zeigen, dass mit uns wieder zu rechnen ist.“ An die 200 Haukesmalaukes-Feierwütige wollte Raths im Verlauf des Abends begrüßen.

Das Sommerfest eröffnete die Düsseldorfer Band Hill mit bodenständigem Rock‘n‘Roll-Sound. „Wenn ihr Lust auf ein bißchen Rock‘n‘Roll habt, wäre es schön, wenn ihr hier herüberkommt“, versuchte Sänger und Gitarrist Alexander, das Publikum von den langen Tischen wegzulotsen.

„Ich war letztes Jahr noch nicht hier, aber ich finde die Idee, im Sommer ganz entspannt ein Fest zu feiern, bei dem man auch zwischen den Sessionen Kontakte pflegen kann, ganz hervorragend“, sagte Christoph Klose, Mitglied der Weißfräcke, mit denen Die Große und der AVDK traditionell den eleganten Frackzauber veranstaltet.