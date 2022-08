Event in Wülfrath : So schön geht die Summer Church weiter: drei Live-Konzerte

Strandatmosphäre an der Kulturkirche Wülfrath – hier mit Pfarrer Thomas Rehrmann und Kantor Thomas Gerhold (rechts). Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Der Spannungsbogen reicht von der Hüpfburg über eine afrikanische Kaffee-Zeremonie bis hin zu mitreißender Livemusik an drei Abenden hintereinander. Die Summer Church ruft - Eintritt frei.

Für Samstag, 20. August, laden die Stadtlotsen zu einem internationalen Fest der Kulturen und Nationen in die Summer Church ein. Von 11 bis 15 Uhr besteht die Möglichkeit, gemeinsam an der Evangelischen Kulturkirche zu feiern. Neben einer Hüpfburg und einem internationalen Buffet wird eine Trommelsession zum Mitmachen angeboten – ein Trommelspaß für jung und alt. Außerdem erwartet die Besucher eine afrikanische Kaffeezeremonie. Sollte es regnen, zieht die Veranstaltung in die Kulturkirche um.

In der Summer Church erwartet die Gäste zudem an diesem Wochenende wieder hochkarätige Musik. Am heutigen Freitag, 19. August, treten ab 19 Uhr die Slow Hands auf. Das sind Christopher Thomas und Jörg Biesterfeld. Beide spielen Gitarre, singen und rocken. Akustisch machen sie Rockmusik, der ganz auf Gesang und Gitarre reduziert ist. Mit ganz kleinem Equipment wollen sie den maximalen Spaß haben – Rockmusik völlig ohne Verstärkertürme. Zu hören sind Coversongs mit eigenem Anspruch.

Am Samstag, 20. August, ist ab 19 Uhr „RAUM 13“ aus Mettmann zu Gast. Dieses Quartett nimmt die Besucher auf ein Set aus Pop/Rock-Covern von gestern und heute mit, einen Live-Gute Laune Mix. Und am Sonntag, 21. August, beehren ab 18 Uhr Jan und Jascha die Gäste der Summer Church. Als deutschsprachigen Folk-Pop beschreibt die Formation selbst ihren modernen Sound aus eingängigen Popharmonien und organischen Instrumenten wie Klavier oder Banjo, der von Jans eindringlichen Texten abgerundet wird. Die beiden Musiker Jan Hauke und Jascha Welzel erzählen in ihren Songs Geschichten aus dem echten Leben: Themen wie Freundschaft und Liebe haben dabei ebenso ihren festen Platz, wie Abenteuerlust und Fernweh, nostalgische Kindheitserinnerungen, der immerwährende Drang nach Freiheit und kreativem Ausdruck, oder die Besinnung aufs Wesentliche und die dringend nötige Entschleunigung.