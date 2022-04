Karneval in Kriegszeiten : Düsseldorfer Rosensonntagszug am 29. Mai abgesagt

Düsseldorfer Rosensonntagszug am 29. Mai abgesagt

Karneval in Kriegszeiten

Vielleicht wird es 2023 wieder so einen Rosenmontagszug wie hier 2018 geben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Update Düsseldorf Ein weiterer herber Schlag für den Düsseldorfer Karneval: Auch der Ersatz-Rosenmontagszug am 29. Mai ist abgesagt worden. Das teilte das Comitee Düsseldorfer Carneval am Dienstag mit.

Angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und dem damit verbundenen Leid für Millionen Menschen habe man entschieden, auf die Durchführung des geplanten Brauchtumszuges am 29. Mai zu verzichten, heißt es in einer Mitteilung.