Brauchtum in Düsseldorf : Närrisches Jubiläum für Unterbach

Düsseldorf Der Karnevalsausschuss ist 6x11 Jahre alt und feiert das am 20. August. Das Programm für die Session steht schon, ein neues Prinzenpaar wird jedoch noch gesucht.

Die Narren in Unterbach stehen vor einem jecken Jubiläum: 6x11 Jahre wird der Karnevalsausschuss (KA) Unterbach und lädt daher am Samstag, 20. August, natürlich ab 11.11 Uhr in das Festzelt auf der Unterbacher Schützenwiese ein. Neben Mitgliedern des Karnevalsausschusses und allen angeschlossenen Gruppen sind auch Politiker und Förderer des Unterbacher Karnevalisten dabei. Es wird ein kurzweiliges Programm geboten, die Veranstaltung endet gegen 14 Uhr. Nach ein paar Stunden Pause wird dann am Abend ab 19.11 Uhr bei der großen Jubiläumsparty des KA mit den Rabaue und DJ Lutz Kraft im Festzelt auf der Schützenwiese weitergefeiert. Tickets kosten im Vorverkauf 15 und an der Abendkasse 18 Euro.

Am 12. November starten die Unterbacher dann auch in die 67. Narren-Session im Dorf. „Nach langer Corona-Pause soll es eine ganz normale Session mit allen traditionellen Veranstaltungen werden“, sagt Stefan Schrewe vom Karnevalsausschuss. Die Höhepunkte: Hoppeditz Erwachen kombiniert mit der Kürung des Prinzenpaares am 12. November; Seniorenkarneval des Bürger- und Heimatvereins Unterbach am 14. Januar; Kinderkarneval mit der Kürung des Unterbacher Kinderprinzenpaars am 29. Januar; Ball des Unterbacher Prinzenpaars am 21. Januar; „Bunter Abend“ am 4. Februar, die Kultkostümsitzung unter dem Motto „Unterbacher performen für Unterbacher“; Manöverball der Prinzenwache vom Rösigen Penn, Leibgarde des Unterbacher Prinzenpaars, im Saal des Hotels Dormero am 18. Februar zur Einstimmung auf den großen Karnevalsumzug am Sonntag, 19. Februar.