Überraschung am Rosenmontag : Jacques Tilly lässt Ukraine-Wagen durch Düsseldorf rollen

Überraschung in Düsseldorf: Wagenbauer Jacques Tilly will am heutigen Rosenmontag einen eigens angefertigten Karnevalswagen zum russischen Krieg in der Ukraine durch die Stadt rollen lassen. In Düsseldorf war der Rosenmontagszug schon vor Wochen wegen der Corona-Lage abgesagt und auf Ende Mai verlegt worden.