Am 20. und 21. August : Erkelenzer Orgelfestspiele gehen in die nächste Runde

Die neue Orgel in der St.-Lambertus-Kirche in Erkelenz. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Nachdem in Stephen Tharp (USA) und Jonathan Scott (Großbritannien) zwei der besten Organisten der Welt die neue Orgel der Erkelenzer Pfarrkirche St. Lambertus gespielt haben, gehen die Festwochen zur Eröffnung des 1,3-Millionen-Euro-Instruments weiter.

Am kommenden Wochenende finden zwei weitere Orgelkonzerte statt: Das Angelus-Konzert am Samstag, 20. August, um 11.30 Uhr, gestaltet Clemens Ganz aus Köln. Er wirkte von 1985 bis 2001 als Domorganist in Köln und von 1971 bis 1998 als Orgelprofessor an der dortigen Musikhochschule. Es erklingen drei große Orgelwerke des französischen Komponisten César Franck (1822 bis 1890): Choral a-Moll, Cantabile H-Dur und Pièce héroïque h-Moll. Der Eintritt ist frei – Spenden werden erbeten.