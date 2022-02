Wagen zeigt Jacques Tilly und CC-Präsident : Kölner Karnevalswagen spottet über Düsseldorfer Rosenmontagszug im Mai

Köln/Düsseldorf Er baut die wohl frechsten Karnevalswagen der Welt – aber nun wird er selbst aufs Korn genommen. Jacques Tilly und der Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval, Michael Laumen, sind in Köln auf einem Wagen zu sehen. Wie der Wagenbauer das findet.

Der Wagen zeigt einen offenbar gut gelaunten Michael Laumen, der sommerlich Karneval feiert – mit freiem Oberkörper, Sonnenbrille und einem Cocktail in der Hand. Aus seinem Hosenbund schaut Jacques Tilly, der zwei Pinsel in der Hand hält, die er statt in Farbeimer in zwei Kothaufen taucht: „Driss ejal“ steht auf den beiden Haufen, die für die Kultur und das Brauchtum stehen.