Prinz Harry plant vielleicht um : Werden die Invictus Games in Düsseldorf verschoben?

Düsseldorf Euro und Olympische Spiele sind bereits verlegt, auch die Invictus Games. Sie sollten dieses Jahr in Den Haag stattfinden. Deswegen wackelt nun der Termin für Düsseldorf.

Der britische Prinz Harry hatte für 2022 Düsseldorf schon in seinen Terminkalender eingetragen. Dann sollen die Invictus Games in der Landeshauptstadt stattfinden. Nun aber bringt die Corona-Krise den Zeitplan der Versehrtenspiele für Soldaten durcheinander. In diesem Jahr sollten die Spiele vom 9. bis 16. Mai in Den Haag stattfinden. Die Wettkämpfe sind aber abgesagt worden, es wird auf 2021 verschoben.