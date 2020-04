Corona-Krise in Düsseldorf : Hygiene-Kits der Stadt stellenweise schon am Morgen vergriffen

Mitarbeiter der Rheinbahn verteilen die Hygiene-Kits auf dem Bahnsteig Heinrich-Heine-Allee. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Zehntausende Hygiene-Kits haben Helfer am Wochenende in Düsseldorf verpackt. Verteilt wurden sie am Montag unter anderem in den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof und Heinrich-Heine-Allee. Bereits am Vormittag waren alle vergriffen.

Der Versuch, am Montagvormittag an der U-Bahnstation Heinrich-Heine-Alle eins der Hygiene-Kits zu bekommen, schlug zunächst fehl. Auf dem Bahnsteig der Wehrhahnlinie hieß es, die Mitarbeiter würden „hier überall herumlaufen, oben und an den Gleisen“. Zu sehen war jedoch niemand. Eine Rheinbahn-Mitarbeiterin brachte dann in Erfahrung, dass bereits alle Masken vergriffen waren.

Verteilt wurden die weißen Kuverts mit jeweils einer Maske und einer Anleitung zum Anlegen an den großen Stationen Hauptbahnhof, Bilk, Heinrich-Heine-Allee und Wehrhahn.

Diese beiden Mitarbeiter haben die Kits in ihren Umhängetaschen und verteilen sie in den Bahnen. Foto: Christoph Schroeter

Um 12 Uhr dann tauchten am U-Bahn-Halt Heinrich-Heine-Allee wieder Masken auf. „Wir haben um 8 Uhr heute Morgen angefangen zu verteilen, schon vor 10 Uhr waren alle Masken weg. Jetzt haben wird wieder Nachschub bekommen“, sagte einer der Rheinbahn-Mitarbeiter am Bahnsteig. Einige Kunden würden auch nach einer zweiten Maske fragen, für Ehepartner oder Kinder. „Da sage ich dann ja nicht nein.“

Eine ältere Kundin ohne Maske am Bahnsteig steckt das Kuvert direkt in ihre Tasche. „Die verwahre ich mir für später“, sagt sie und steigt in die Bahn.

(csr)