1500 Stück verkauft : Masken-Fertigung läuft auf Hochtouren

Düsseldorf Viele Initiativen und Geschäfte bieten in der Corona-Krise selbstgenähte Behelfsmasken an, die zwar keine nachgewiesene Schutzwirkung haben, aber die Verbreitung von Tröpfchen durch den Träger reduzieren können. Angeboten werden viele Designs, so dass einige Exemplare als modische Accessoires durchgehen können.