Corona in Düsseldorf : Kliniken sagen planbare Operationen noch nicht ab

Düsseldorf Die Lage auf den Intensivstationen in Düsseldorf ist weiter angespannt. Bislang finden geplante Eingriffe statt – die Kliniken rechnen aber mit einer Verschärfung der Situation in den kommenden Wochen.

An der Uniklinik wurden in den vergangenen Wochen wegen der NRW-weiten Streiks der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zwar Operationen verschoben, sagt Sprecher Pott, „aber nicht pauschal aufgrund der Corona-Situation“. Auszuschließen sei das aber nicht, wenn sich die Lage weiter zuspitzen sollte. Ein Fall, in dem eine Operation verschoben wurde, ist der eines 51-jährigen Düsseldorfers. Der Mann leidet an einem lebensgefährlichen Gehirntumor, berichtet die Familie, den Ärzten der Uniklinik zufolge sei die OP dringend notwendig. Eigentlich war sie für Dienstag geplant, wurde dann aber abgesagt. Die Begründung: der Mangel an Intensivbetten, so die Familie. Am Montag soll sie nachgeholt werden – das Verständnis der Familie hält sich in Grenzen, sagen sie. UKD-Sprecher Pott erklärt, dass Verschiebungen auch im „Normalmodus“ vorkämen. Ob diese Verschiebung mit dem Streik, mit den knappen Kapazitäten oder Krankheitsausfällen zu tun habe, könne er aus Datenschutzgründen nicht sagen.