Veranstaltungstipp für Düsseldorf : Bei einem großen Fest Europa erleben

Der Europatag wird am Samstag, 4. Mai, von 10.30 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus gefeiert.

Die Europawoche wird in ganz Nordrhein-Westfalen begangen. Es werden Veranstaltungen mit europäischem Bezug angeboten, in denen über aktuelle europäische Fragen informiert wird. Das Angebot der Europawoche umfasst unter anderem Diskussionsveranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen. In Düsseldorf läuft die Woche vom 3. bis 15. Mai an verschiedenen Orten. Auftakt ist heute mit der Eröffnung der Ausstellung „Künstler sehen Europa“ im Café Europa am Marktplatz 6a, die dort bis 3. Juni zu sehen ist.