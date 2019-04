Wettbewerbe, Straßensperrungen, Rahmenprogramm : Das müssen Sie zum Marathon in Düsseldorf wissen

Düsseldorf Am Sonntagmorgen, 28. April 2019, gehen in Düsseldorf wieder tausende Läufer beim Metro-Marathon auf die Strecke. Etwa 50.000 Besucher werden erwartet. Hier die wichtigsten Infos über Wettbewerbe, Rahmenprogramm und Verkehrsbehinderungen.

Welche Wettbewerbe gibt es beim Marathon Düsseldorf 2019?

Wer tritt beim Metro-Marathon an?

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Was ist sportlich das Besondere in diesem Jahr?

So war der Marathon in Düsseldorf 2018

Fotos : So war der Marathon in Düsseldorf 2018

Das ist die Strecke vom Marathon Düsseldorf

Welche Straßensperrungen gibt es?

Ab 4.30 Uhr wird der Rheinufertunnel gesperrt, es folgen um 5.30 Uhr die drei Wechselzonen für die Staffel an der Fischer-/Kaiserstraße, der Stein-/Blumenstraße und der Jacobistraße. Ab 7.30 Uhr ist dann auch die gesamte Laufstrecke gesperrt. Sobald das Läuferfeld durch ist und die Straße gereinigt wurde, werden die Sperrungen nach und nach aufgehoben. Gegen 12.30 Uhr soll als erstes der Rheinufertunnel freigegeben werden, der Bereich Nordpark gegen 13.30 Uhr, in Derendorf sollen die Sperrungen ab 14 Uhr aufgehoben sein, in Oberkassel ab 14.30 Uhr, im Zooviertel/Flingern ab 16 Uhr, der Bereich Tonhalle/Berliner Allee soll ab 16.30 Uhr wieder frei sein. Bis 17.30 Uhr sollen alle Straßen wieder frei sein.

Wo gibt es weitere Infos für Anwohner?

Wie wird der ÖPNV beeinträchtigt?

Wann werden die Sieger geehrt?

Wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Die offizielle Marathon-Party findet am Samstag in der Jugendherberge Oberkassel statt. Das beliebte Public Viewing kann am Sonntag auf dem Apollo-Platz genossen werden. Außerdem ist vom Kulturamt der Stadt dort eine Bühne für Live-Musik geplant. Für viele Musik-Fans zudem eine Freude: Unter dem Titel „Rock die Strecke – der Musikmarathon zum Marathon“ konnten wieder mehr als 50 Bands gewonnen werden. Sie wollen mit ihren Konzerten an mehr als 30 Standorten entlang der Strecke begeistern. VVon Deutsch-Rock und Deutsch-Rap über Samba, Folk, Soul, Oldies, Singer-Songwriter bis zu Heavy Metal sind alles Musikstile vertreten.