Am 26. Mai 2019 wählt Deutschland seine 96 Abgeordneten für das EU-Parlament. Im Vorfeld haben alle 41 zur Wahl stehenden Parteien Kandidatenlisten aufgestellt.

Die CDU tritt mit 15 verschiedenen Landeslisten und die CSU in Bayern an. Alle anderen Parteien treten mit Bundeslisten an.



Insgesamt bewerben sich 1.380 Kandidatinnen und Kandidaten, darunter sind 479 Frauen (Anteil: 34,7 %).



Hier finden Sie einen Überblick über die aussichtsreichsten Kandidaten aller Parteien.