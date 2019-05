Freizeittipps für den 1. Mai : Maifeiertag!

Am Schwanenspiegel mit seinem Park lohnt sich ein Spaziergang. Im Museum K21 beginnt heute zudem der Kunstabend mit freien Eintritt. Foto: Holger Lodahl

Viele Bürger haben gestern den Mai mit viel Tanz, Musik und vielleicht auch einigen Drinks begrüßt – und leiden nun unter Katerstimmung. Der Brummschädel kann aber bekämpft werden, denn in Düsseldorf ist doch einiges los an diesem freien Tag.

Von Holger Lodahl und Dagmar Haas-Pilwat

Hier einige Tipps.

Einkaufen Heute bleiben Supermärkte, Blumengeschäfte und Bäckereien geschlossen. Aber gewusst wo: Die Supermärkte im Flughafen-Terminal und im Hauptbahnhof sind mit ihrem Sortiment für die Kunden den Tag über da.

Unterbacher See Mit einem Tag der offenen Tür stellt sich die Segelschule am Unterbacher See heute der Öffentlichkeit vor. Von 13 bis 17 Uhr werden die Ausbilder der Segelschule ihre Angebote am Nordstrand, Kleiner Torfbruch 31, präsentieren. Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen werden kostenlos Schnupper-Segeltörns angeboten. Als Boote stehen der Zwei-Mast-Lugger für Piratenfahrten, Polyvalk (für Familien) und Laser Bahia (für sportliche Segler) bereit. Zudem werden die neuen Ausbildungsjollen vorgestellt. Der neue Käfer Herbie und zwei Tretboote aus Frankreich bereichern die Tretbootflotte der Viersitzer. Die beliebten Mannschaftskanadier, die für Team-Events, Betriebsausflüge und Gruppen von bis zu 20 Personen mit Steuermann zur Verfügung stehen, können ebenso genutzt werden. Das Unterhaltungsprogramm wird moderiert von „Antenne“-Sprecher Christian Zeelen.

Fest im Volksgarten Einen tollen Tag im Park mit Kinderprogramm, abwechslungsreichen Spielstationen und Heliumballon-Weitflug für Kinder ab einem Jahr wird es heute im Volksgarten geben. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 11 Uhr. Zufahrt am besten über Siegburger Straße oder Auf’m Hennekamp,

Fortuna Der Fanclub Atlético Düsseldorf richtet heute zum zweiten Mal am Paul-Janes-Stadion ein Fanclubturnier aus. Eingeladen sind Fanclubs von Fortuna Düsseldorf und Atlético Madrid sowie Clubs anderer Fußballmannschaften. Die Veranstalter wollen ein Zeichen setzen, friedlich zusammenzustehen. Für Getränke und Speisen wird zu fairen Preisen gesorgt. Los geht die Feier heute um 10 Uhr, Ende soll gegen 18 Uhr sein. Zuschauer sind willkommen. Wo: Flinger Broich 87, Flingern.

Konzert Heute Abend um 20 Uhr präsentiert das Organisations-Team vom Reinraum ein Elektro-Pop-Konzert der One-Man-Glitzer-Show „Bird Berlin“. Zu den Beats des iPods singt und tanzt dieser schräge Musiker leicht bekleidet und leichtfüßig – das muss man gesehen haben. Der Reinraum ist ein Kulturraum, der früher mal eine öffentliche Bedürfnisanstalt war. Wo: Adersstraße 30a.

Schwimmen Die Öffnungszeiten der Bäder und Saunen sind wegen des Feiertages etwas anders als sonst. Das Freizeitbad Düsselstrand an der Kettwiger Straße ist von 8 bis 20 Uhr, die dortige Strand-Sauna ab 10 Uhr geöffnet. Die Münster-Therme und die Sauna an der Münsterstraße laden von 9 bis 17 Uhr zum Schwimmen und Schwitzen ein. Von 8 bis 20 Uhr kann das Familienbad Niederheid an der Paul-Thomas-Straße 35 besucht werden, Schwitzen ist in der Suomi-Sauna von 10 bis 20 Uhr möglich. Mau sieht es im Hallenbad Rheinbad, im Schwimm‘ in Bilk sowie im Gartenhallenbad Unterrath aus. Diese Bäder bleiben heute geschlossen.

Museen Heute haben Kunstpalast, NRW-Forum (beide Ehrenhof), Kunsthalle und Kunstverein (beide Grabbeplatz), KiT am Mannesmannufer und die Akademie-Galerie am Burgplatz geöffnet. Es gelten die Sonntags-Öffnungszeiten.