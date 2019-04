Tom Gröschel und Anja Scherl haben sich heute die deutsche Meisterschaft im Marathongesichert. Der 27 Jahre alte Gröschel verteidigte in persönlicher Bestzeit von 2:13:49 Stunden seinen Titel erfolgreich und verwies im Rennen den Neuseeländer Malcolm Hicks (2:13:51 Stunden) auf Rang zwei. Die erst am Samstag nachgemeldete Scherl kam nach 2:32:55 Stunden vor der Vorjahressiegerin Hiruni Kesara Wijayaratne aus Sri Lanka ins Ziel. „Ich bin noch nie deutsche Meisterin geworden, damit ist heute ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte Scherl.