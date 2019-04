Neue Show im Apollo Varieté : Die Reise führt nicht nach Argentinien

Die Messlatte war zuletzt hoch bei den Shows im Apollo-Varieté. Das neue Programm „Viva Argentina“ kommt da bei weitem nicht mit.

Dabei fing alles so gut an. Bühnenbildner Dimitri Filbert hatte gute Arbeit geliefert. Die Akteure, alle zunächst in Rot-Schwarz gekleidet, schreiten vor dem klassischen roten Vorhang, dann tritt – ganz in Weiß – Anastasiia auf und singt „Don’t cry for me Argentina“ aus dem Musical „Evita“. Zwar ein bisschen zu dramatisch für den Anfang, aber gut dargeboten. Witzig auch die Tango-Show vom Duo „Red Tango“, das tanzt und jongliert – gleichzeitig. Antonio Vargas überzeugt mit seinen Balance-Akten auf einem Stuhl. Das Trio Cappuccino zeigt körperliche Höchstleistungen. Angelina und Richard präsentieren sich als hervorragende Tango-Tänzer.