Heinrich-Heine-Gesellschaft : Wissenschaftlicher und literarischer Austausch

Düsseldorf 1956 in Düsseldorf gegründet, hat sich die Heinrich-Heine-Gesellschaft bis heute zu einer international bekannten Institution entwickelt.

Ihren Mitgliedern bietet die Gesellschaft Ausflüge und Reisen auf den Spuren Heines an, die zur Loreley, nach Hamburg, in den Harz oder auch nach Lucca in der Toskana führen. Darüber hinaus zeichnet sie seit 1965 mit ihrer Ehrengabe Persönlichkeiten für ihre literarisch-publizistischen Werke aus. Diese Ehrengabe, eine Bronzearbeit des Künstlers Bert Gerresheim, wurde an Marcel Reich-Ranicki, Martin Walser, Dieter Forte oder Herta Müller verliehen. Eine weitere wichtige Veranstaltung ist das Internationale Forum Junge Heine Forschung, das man seit 1998 gemeinsam mit dem Heinrich-Heine-Institut und der Heinrich-Heine-Universität organisiert. „Zu dieser Veranstaltung werden junge Wissenschaftler eingeladen, ihre Arbeiten zu Heinrich Heine und seiner Zeit zu präsentieren. Ziel ist es, der jungen Heine-Forschung ein öffentliches Forum zu bieten“, erläutert Füllner. Eine Jury wählt dann stets das beste Referat aus, für das die Gesellschaft einen Geldpreis stiftet. In diesem Jahr findet das Forum, zu dem interessierte Düsseldorfer übrigens herzlich willkommen sind, am 7. Dezember bereits zum 22. Mal statt.