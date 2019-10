Amtsgericht Düsseldorf : Mann soll 14-Jährige verschleppt haben

Dem 37 Jahre alten Angeklagten wird auch der sexuelle Missbrauch des Mädchens vorgeworfen.

(wuk) Zwei Jahre nach der Verschleppung einer damals 14 Jahre alten Schülerin, die der Angeklagte sexuell missbraucht haben soll, wird sich das Amtsgericht jetzt mit den Vorwürfen gegen einen 37-jährigen Kioskbesitzer aus Düsseldorf beschäftigen. Im Herbst 2017 soll er das flüchtig mit ihm bekannte Mädchen laut Anklage unter einem Vorwand in einer westfälischen Kleinstadt in sein Auto gelockt und es dann sieben Stunden lang festgehalten haben. Zuletzt soll er das Opfer zu seiner Wohnung in Düsseldorf gebracht haben.

Die Situation, in der ihm das Mädchen schutzlos ausgeliefert war, soll der Angeklagte laut Ermittlungen genau geplant und dann bewusst herbeigeführt haben. So war er am Tattag von Düsseldorf aus zum Besuch einer befreundeten Familie in eine rund 200 Kilometer entfernte Kleinstadt in Westfalen gefahren und hatte dort angeboten, die 14-jährige Tochter abzuholen und im Auto zu einem Supermarkt zu bringen, so die Anklage. Tatsächlich aber soll er das Mädchen, nachdem es in seinen Wagen eingestiegen war, in ein abgelegenes Waldstück verschleppt und es dort aufgefordert haben, auf den Rücksitz zu klettern. Mehrfach hat er angeblich ein vermeintliches Anrecht auf die Schülerin erhoben, sie als „sein Leben, sein Haus“ bezeichnet – und behauptet, ihre Mutter habe bereits in eine Heirat eingewilligt, sobald sein Opfer 16 Jahre alt sei.