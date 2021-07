Corona in Düsseldorf : Was passiert bei einer Inzidenz über 35 ?

Düsseldorf Wenn die Infektionszahlen weiter steigen, könnte Düsseldorf der Inzidenzstufe 2 zugeordnet werden. Dann gilt etwa in der Innengastronomie wieder die Testpflicht.

Wenn die Infektionszahlen weiter steigen, kommen auf Düsseldorf neue Einschränkungen zu. Die Inzidenz lag in der Landeshauptstadt in den letzten Tagen bei Werten um die 30. Klettert der Wert auf über 35 und verbleibt dort, wird die Stadt erneut in die Inzidenzstufe 2 einsortiert (35,1 bis 50), die sie erst am 11. Juni verlassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Krisenstab auch die Maskenpflicht in Bereichen der Innenstadt sowie das Verweil- und Alkoholkonsumverbot in der Altstadt und am Rheinufer aufgehoben.