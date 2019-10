Düsseldorf-Wersten : Goldi und Hermes werden gesegnet

Beim Gottesdienst zum Erntedankfest in St. Maria in den Benden ging es um die Dankbarkeit und die Verantwortung für die Schöpfung. Mit dabei waren zahlreiche Tiere. Sie bekamen den göttlichen Segen.

Die Glocke von St. Maria in den Benden ruft die Gottesdienstbesucher in die Kirche. Zum Erntedankfestes sind an diesem Sonntagmorgen nicht nur Menschen, sondern auch Tiere eingeladen. Sie sollen während dieser Messe gesegnet werden. Es ist ein ungewohntes Bild, als viele Besucher mit einem Hund an der Leine oder einem Korb mit Kaninchen ins Gotteshaus strömen. Auch ich habe meine beiden kleinen Mischlingshunde Goldi und Hermes mitgebracht. Die beiden wurden aus der Tötungsstation auf Mallorca und von der spanischen Straße gerettet und können den göttlichen Segen sicher gebrauchen.