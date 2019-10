Kunstmeile Düsseldorf : Unterbacher Künstler präsentieren ihre Werke

Kunst quer durch Unterbach: auch in diesem Jahr begeisterten über 40 Künstler zahlreiche Besucher. Vielfalt und er intensive Austausch mit den Schaffenden macht die Kunstmeile so beliebt.

Charlottes kleine Ausstellung befindet sich im Atelier ihrer Großeltern Ruth Kühn-Löwe und Wolfgang Kühn, beide ebenfalls Künstler und Mitglieder der Künstlergruppe „Unart“, die Jahr für Jahr die Kunstmeile organisiert. Vierzig Aussteller zeigen an insgesamt 16 teils eher untypischen Orten ihre Werke – So wie das Ehepaar Köhler. Die beiden haben sich auf Fotografie spezialisiert und stellen nun schon zum dritten Mal in den Räumen einer Arztpraxis an der Gerresheimer Landstraße aus. „Aber das ist doch gemalt“, sagt eine Besucherin irritiert und verweist auf ein rot-orangenes Bild an einer der Wartezimmerwände. Jutta Köhler schmunzelt. „Das denken alle, die hereinkommen“, erläutert sie, „es entspricht eben nicht der realistischen Fotografie mit erkennbaren Motiven. Wir arbeiten gerade an der absoluten Fotografie, inspiriert durch eine Ausstellung anlässlich 100 Jahre Bauhaus.“