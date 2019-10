Gesellschaft in Düsseldorf : Kameraden ziehen dicken Fisch an Land

Fast eine Stunde wehrte sich der Riesen-Stöhr, bevor ihn die Angler aus Düsseldorf ans Ufer gezogen hatten. Jetzt soll es ein Festmahl geben.

(wber) Das ist mal ein Fisch von ungewöhnlichem Kaliber: Vier Kameraden der Gesellschaft „Reserve“, sonst eher am Schießstand geübt, aber trotzdem im Besitz eines Angelscheins, haben einen Riesen-Stöhr an Land gezogen. Von einem Bekannten erfuhren sie, dass es in einem westfälischen See bei Vrede einen ungewöhnlichen guten Fischbestand gibt und machten sich dorthin auf. Michael Rohrbach: „Wir spürten gleich, dass wir da etwas Ungewöhnliches an der Leine hatten“, erzählt Michael Rohrbach. Fast eine Stunde wehrte sich der Fisch. Dann konnten die Düsseldorfer ihn mit vereinten Kräften an Land ziehen. Vor ihnen lag ein Stör – über 1,70 Meter lang und 65 Kilo schwer. Wie er nach Westfalen kommt, wissen die vier Angler nicht. Der Süßwasserfisch ist eigentlich im kaspischen Meer beheimatet und für seinen Kaviar berühmt. Außerdem ist er lecker. „Wir werden ihn räuchern, damit er sich lange hält“, so Rohrbach. „Und irgendwann gibt es dann ein Festmahl.“