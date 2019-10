Düsseldorf-Volmerswerth : Eine Wendeschleife mit Kultur

BHV-Vorsitzender Theo Hilger (v.l.), Klaus Klar (Rheinbahn) und Lothar See präsentierten den neuen Bücherschrank. Foto: Anne Orthen (ort)

An der Hellriegelstraße gibt es einen neuen Bücherschrank. Die Rheinbahn unterstützte Kauf und Aufstellung.

Rheinbahn-Vorstand Klaus Klar fiel auf, dass noch etwas fehlt. „Es gibt doch Bücher über die Rheinbahn. Warum stehen die nicht im Bücherschrank?“, fragte sich die Nummer eins des Düsseldorfer Nahverkehrs-Unternehmens kurz vor der offiziellen Eröffnung des neuen öffentlichen Bücherschranks in Volmerswerth.

Nicht dass die Rheinbahn den Ehrgeiz entwickelt hätte, alle öffentlichen Bücherschränke in der Landeshauptstadt mit Literatur über den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) zu bestücken, aber zum neuen „literarischen Glaskasten“ an der Hellriegelstraße hat die Rheinbahn eine besondere Beziehung. Zum Einen steht der Bücherschrank direkt neben der Wendeschleife der U72 auf Rheinbahn-Grund, zum Zweiten steuerte das ÖPNV-Unternehmen so einiges zu Kauf und Aufstellung bei. „Es war eine gelungene Koproduktion des Bürger- und Heimatvereins Volmerswerth, der Bezirksvertretung 3 und der Rheinbahn“, verrät der Vorsitzende des Bürger- und Heimatvereins (BHV), Theo Hilger.

INFO Airbrush-Künstler gestaltete Graffito Graffiti Das große Graffito an der Endhaltestelle der U72 gestaltete „;SPOR“, alias Marco Schmidt. Wandbild Von ihm stammt auch ein 102 Quadratmeter großes Wandbild. Zusammen mit einem „Stolperstein“ erinnert es an Benedikt Schmittmann.

Der Verein machte es dem Grundstückseigentümer aber auch leicht, die paar Quadratmeter zur Verfügung zu stellen. Es wurde ein Gestattungsvertrag unterschrieben, die Plattierung des Bücherschrankgebietes übernahm der BHV, stellte Bänke und auch vier große Pflanzkübel auf, die bereits von Volmerswerther Gärtnereien mit frischem Grün bestückt worden waren. Auch die Aufsicht über den Bücherschrank hat der BHV freiwillig übernommen „Wir haben zwei Bücherpatinnen, die den Schrank betreuen. Sie kommen täglich vorbei und sehen nach dem Rechten“, so Hilger.

Sowieso kümmern sich die Volmerswerther intensiv um die Wendeschleife. Im Wartehäuschen prangt seit Kurzem ein neues Graffito, das die Verbindung der Rheinbahn mit der ehemaligen „Insula Volmari“, so der ursprüngliche Name Volmerswerths, bebildert. In der Mitte der Wendeschleife steht ein Kunstwerk von Karl Kleefisch. An einer sechs Meter hohen Rheinbahnschiene hängen Ackergeräte. Auch das zeigt die Verbindung des ländlichen Stadtteils mit dem städtischen Verkehrsunternehmen.

„Ich kenne keinen anderen Stadtteil, der sich so um eine Endhaltestelle kümmert wie Volmerswerth“, gesteht Klar. „Es ist schön, dass die Bürger die Wendeschleife nicht nur pflegen, sondern auch weiterentwickeln. Wir stehen im regen Austausch mit dem BHV.“ – Am Samstag war auch die Politik vor Ort, um sich zur offiziellen Eröffnung des Ensembles an der Wendeschleife umzuschauen. Besonders die Vertreter der Bezirksvertretung 3, inklusive des Bürgermeisters Marko Siegesmund, interessierten sich dafür, was aus den Finanzmitteln geworden war, die die BV zugeschossen hatte. „Ohne die Hilfe der BV wäre das alles nicht möglich gewesen“, sagte Bernd Pohl, 2. Vorsitzender des BHV, unserer Redaktion. Er zeigte sich sehr zufrieden mit der Eröffnungsveranstaltung, die die Volmerswerther direkt mit einem Dreck-weg-Tag verbanden. Viele Mitglieder der Bürgerinitiative seien vor Ort gewesen, lobte Pohl. „Wir freuen uns, dass es diesen neuen Ort für Volmerswerth gibt.“