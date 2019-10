Sängerin in Düsseldorf : Doro Pesch spielt im März in Düsseldorf

Die Sängerin Doro Pesch macht Station in ihrer Heimat. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Queen of Metal macht auf ihrer Tour durch Europa auch in Düsseldorf Station. Und freut sich auf einen Abstecher in ihre Heimat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Düsseldorfer Rock-Röhre Doro Pesch macht im kommenden Jahr Station in der Heimat. Im November startet die Queen of Metal ihre „Forever Warriors, Forever United“-Winter-Tour 2019 durch Europa. Die führt sie am 7. März 2020 nach Oberbilk in die Mitsubishi-Electric-Halle. Dort feiert die britische Heavy-Metal-Band Saxon ihr das 40-jährige Bestehen ihrer Band und hat es sich nicht nehmen lassen, Doro als „Very Special Guest“ einzuladen.

„Wir haben ein tolles Album im Gepäck, einen großartigen Back-Katalog im Rücken und unsere treuen Fans, die uns genauso sehr lieben wie wir sie“, sagte Doro und macht ihren treuen Anhängern damit den Mund wässrig.

Neben dem Auftritt in Düsseldorf hat die 55-Jährige die Termine für den zweiten Teil ihrer Europa-Tour bekannt gegeben. Wer Doro also lieber ohne Saxon sehen möchte, hat dazu nach dem Auftritt in Düsseldorf Gelegenheit in Memmingen, Wien, Görlitz, Jena, Duisburg, Wetzlar, Innsbruck und Heidelberg. Die genauen Termine im März und April sind auf ihrer Homepage zu finden (doropesch.com).