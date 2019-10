Förerpreis des Düsseldorfer Vereins Renniere : 10.000 Euro für dialysepflichtige Kinder

Düsseldorf Der Verein Renniere will Institutionen, Projekte und Selbsthilfegruppen fördern.

Etwa 1000 Kinder in Deutschland sind von regelmäßiger Dialyse abhängig. Die Blutwäsche findet dreimal in der Woche statt, dauert fünf Stunden und ist nötig, wenn eine oder beide Nieren nicht richtig funktioniert. Der Düsseldorfer Verein Renniere, unter anderem ins Leben gerufen vom Ratsherrn Andreas-Paul Stieber, setzt sich für die Kinder ein: Die Gruppe organisiert regelmäßig sportliche Ereignisse für kranke Kinder und Jugendliche. „Selbstbewusstsein aufzubauen ist ungemein wichtig für Kinder, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von Dialyse viele Aspekte ihrer Jugend verpassen“, so Stieber. Er selbst war Dialysepatient, hat inzwischen ein Transplantat. Seit 20 Jahren engagiert er sich gemeinsam mit dem Verein Renniere.