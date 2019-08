Seltener Besuch : Störche machen Halt im Düsseldorfer Norden

Storch Störche in Angermund. Foto: Hagen Seidel

Düsseldorf Mehr als ein Dutzend Störche war am Mittwoch in Düsseldorf-Angermund zu beobachten. Die Vögel kreisten über einer Bundesstraße und ließen sich anschließend auf einem nahen Feld nieder. In diesem Teil der Stadt fühlen sie sich besonders wohl.

Von Nicole Lange

Im Norden ist eine ganze Schar von Weißstörchen gesichtet worden und hat reichlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Zugvögel dürften sich auf den Weg in den Süden gemacht haben und legten in Angermund eine Pause ein, kreisten dort auch eine Weile über der B8N – ein so ungewöhnliches Schauspiel, dass einige Autofahrer sogar anhielten und staunend in die Höhe sahen. Das Foto zeigt die Störche ganz in der Nähe der Bundesstraße.