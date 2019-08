Unternehmen : Neue Struktur bei Fotolabor Grieger

Geschäftsführer Michael Burandt steht im Düsseldorfer Labor von Grieger an der Färberstraße. Foto: Grieger

Düsseldorf Die britische Heni-Group hat die beiden traditionsreichen Labore Grieger und Sander in den vergangenen Jahren übernommen und führt sie nun am Standort Düsseldorf zusammen. Grieger genießt seit Jahren einen guten Ruf in der Kunstszene.

Das traditionsreiche Düsseldorfer Fotolabor Grieger wird mit dem Kölner Mitbewerber Sander zusammengeführt. Unter dem Namen Grieger GmbH sollen künftig von Düsseldorf aus Kunden aus Kunst und Fotografie weltweit betreut werden, wie das Unternehmen mitteilte. Am Standort an der Färberstraße arbeiten etwa 40 Mitarbeiter und fünf Auszubildende. Der Kölner Standort der Firma Sander Media wird geschlossen, den meisten Mitarbeitern sei sozialverträglich gekündigt worden, sagt Grieger-Geschäftsführer Michael Burandt.

Der britische Kunstdienstleister Heni Group hatte 2017 zunächst das Düsseldorfer Labor übernommen und im folgenden Jahr dann Sander – mit dem Zusammenschluss der beiden soll nun die Angebotsstruktur weiterentwickelt und gebündelt werden.

In Düsseldorf sollen künftig unter anderem die Geschäftsfelder Produktion und Reproduktion von Kunstwerken und Foto-Entwicklungen und Fine Art Prints angesiedelt sein; sowie die Produktion hochwertiger Fotografien und Scans und die Umsetzung von Projekten in Kunst, Fotografie und Architektur. Der Fokus liege dabei auf der Betreuung von arrivierten und angehenden Fotokünstlern sowie Berufsfotografen und in der Weiterentwicklung innovativer Fertigungstechniken, erklärte das Unternehmen. Aus dem Sander-Labor werden die Bereiche Fine Art und Portraitfotografie in den Düsseldorfer Standort integriert.