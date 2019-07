Nachwuchs da : Freude über Jungstörche in Gahlen

Schermbeck Endlich Nachwuchs: Zehn Jahre hat es gedauert, bis beid den Gahlener Storchenpaaren die ersten Jungvögel kamen. Nun sind Lore, Wilhelm,Grda und Reinhard da. Die Namen sind mit Bedacht gewählt.

Im Jahr 2008 wurde der erste Storch in Gahlen gesichtet, weswegen der Vorstand des Heimatverein Gahlen sich in der Folge über die Sinnhaftigkeit von Nisthilfen in Gahlen beraten hat. Da es bereits in Dorsten-Hervest sowie am Niederrhein zu der Zeit brütende Storchenpaare gab, war man damals überzeugt, auch in Gahlen Weißstörche ansiedeln zu können. Zunächst wurden in Absprache mit der Biologischen Station im Kreis Wesel drei passende Standorte für Nisthilfen ermittelt, bevor bei den jeweiligen Eigentümern, Bewirtschaftern und Jagdpächtern die Genehmigung und Zustimmung für das Aufstellen von Storchen-Nisthilfen eingeholt wurden.