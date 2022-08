Früherer Oberbürgermeister von Düsseldorf : Thomas Geisel liest bei den Freien Wählern

Düsseldorf Die Ratsgruppe hat für kommende Woche eine Veranstaltung mit dem früheren Oberbürgermeister im Rathaus angekündigt. Dieser sieht den Auftritt als unproblematisch an.

Der frühere Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) wird nächste Woche bei einer Veranstaltung der Ratsgruppe Tierschutz/Freie Wähler aus seinem Buch „Grenzgänger. Sechs Jahre Leben für die Politik“ lesen. Das teilte die Ratsgruppe am Mittwoch mit. Die laut den Veranstaltern für alle Bürgerinnen und Bürger öffentliche Sitzung findet am 11. August um 18 Uhr im Rathaus statt.

„Wir freuen uns sehr, dass Thomas Geisel unsere Einladung angenommen hat“, erklärte der Geschäftsführer der Ratsgruppe, Torsten Lemmer, in der Ankündigung. „Wir haben die sechs Jahre, in denen er Oberbürgermeister von Düsseldorf war, aktiv, konstruktiv und kritisch begleitet und sind gespannt, was dieser Abend für Erkenntnisse bringt.“