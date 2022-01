Kampf gegen Klimawandel : Düsseldorf schafft Park mitten in der Stadt

So sieht das Vorbild für Düsseldorf aus. Im Pariser Vorort Aubervilliers haben Architekten ebenfalls einen Parkplatz in eine Grünanlage umgewandelt. Foto: Flavio Coddou/Fieldwork Architecture

Düsseldorf Ein Parkplatz in Flingern wird für ein Modellprojekt in eine Grünfläche umgewandelt. Das soll dem Quartier gegen Hitzewellen und Trockenheit helfen. Die Politik hat bereits weitere Ideen für Standorte. In Frankreich lässt sich das Vorbild anschauen.