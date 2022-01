Kommunalpolitik in Düsseldorf : Das wird in Düsseltal und Flingern 2022 wichtig

Düsseldorf Metro-Campus, B8-Center und das ehemalige Telekom-Gebäude an der Sohnstraße könnten das Gesicht des Stadtteils nachhaltig verändern. Aber auch Mobilität und Wohnen spielen 2022 eine große Rolle.

Sitzung Die nächste Sitzung der BV2 findet am Dienstag, 25. Januar, ab 16 Uhr im Sitzungssaal an der Grafenberger Allee 68 statt.

Serie Was werden die dominierenden Themen in diesem Jahr in den Stadtbezirken? Welche Bauvorhaben werden angegangen oder fertiggestellt? In einer Serie werfen wir einen Blick auf die kommenden zwölf Monate.

Für Stephan Meyer von der FDP war die Entscheidung des Wettbewerbs für das Metro-Quartier das wichtigste städtebauliche Projekt des vergangenen Jahres. Er vermutet für die Zukunft: „Das neue urbane Quartier wird das östliche Flingern-Nord sehr verändern.“ Auf die Entscheidung im Empfehlungsgremium für den neuen Entwurf am B8-Center in diesem Jahr freut er sich bereits.

Der CDU ist es neben der Stadtteilentwicklung wichtig, dass der Klimawandel stärker beachtet wird. „Jeder Baum ist wichtig. Es gilt auch, dass sich nicht jedes Grundstück für Wohnungsbau eignet, wie etwa das ehemalige industriell benutzte Gelände an der Dorotheenstraße 90/92“, sagt Achim Graf. Dass in einem Modellprojekt an der Albertstraße ein kleiner Wald entsteht, begrüßt er: „Ein mutiger Schritt für die neue Stadtteilentwicklung. Ähnliches kann sich die CDU an der Dorotheenstraße vorstellen.“ Beim Thema Verkehr will die Union den Lastring neu in den Blick nehmen. „Er gehört zu den größten Staufallen des Landes. Die Ortumgehung Flingern muss aktualisiert werden.“