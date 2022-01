Mit 50 schon eine Lebensbilanz : Sasha erzählt in der Buchhandlung aus seinem Leben

Düsseldorf Dass er gut singen kann, dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Welche Entertainer-Qualitäten Sasha noch zusätzlich hat, davon konnten sich die Gäste in der Mayerschen überzeugen. Dort stellte der Popstar seine Autobiografie vor.

Es gibt Menschen, die sind für die Bühne geboren. So einer ist Sänger Sasha, das bewies er am Donnerstagabend in der Mayerschen Buchhandlung an der Kö. Wieso der Popstar in der Buchhandlung auftrat? Der 50-Jährige hat seine Autobiografie geschrieben, in der er seine persönliche Reise durch sämtliche Höhen und Tiefen seiner Karriere beschreibt. Vor ausverkauftem Haus präsentierte er Abschnitte aus seinem Werk und erzählte aus seinem bewegten Leben. Die Veranstaltung startete musikalisch. Mit „If you believe“ machten Sasha und Gitarrist Chris Vega klar: Das wird nicht nur eine schnöde Lesung, denn gesungen wurde noch viel.