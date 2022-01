Dem ehemaligen Tafelsilber droht der Abriss : Vereine wollen Alten Bahnhof erhalten

Das ehemalige Tafelsilber im Schatten der Metro steht seit zwei Jahren leer und droht, zunehmend zu verfallen. Jetzt könnte ein Abriss bevorstehen. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Die Initiative „FlingernPfad“ nennt in einem offenen Brief an die Bezirksvertretung mehrere Nutzungsvarianten. Dem ehemaligen Tafelsilber droht der Abriss, ein Investor will am Standort wohl neu bauen.