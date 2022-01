Kommen und Gehen : Indische Küche im Pandion Francis

Düsseldorf In dem Neubau an der Immermannstraße hat das Restaurant Eat Doori eröffnet. Angeboten wird nordindische Küche mit vielen fleischlosen Gerichten.

Das Eat Doori befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes Pandion Francis, das ist der Neubau auf dem Gebiet des ehemaligen Franziskanerklosters an der Immermannstraße. Entsprechend neu und modern ist die Einrichtung des etwa 170 Quadratmeter großen Restaurants. Die Wände sind hell, einige Säulen bilden einen antrazith-farbenen Kontrast. Die Möbel in beige sind schlicht, einige große Wandbilder zeigen farbige indische Motive. An der Raumdecke sind lange Kupferrohre angebracht, von ihnen baumeln die kleinen Lampen.

Entstanden ist die Geschäftsidee zu Eat Doori vor einigen Jahren in Frankfurt. Der damalige Banker Kanwalpreet Gil stammt aus einer indischen Familie und lud gern seine Freunde Philipp Müller-Trunk und Maximilian Wolf zu sich ein. Mutter Gil kochte nordindisch, was so gut ankam, dass die drei Männer das Land bereisten, ihre Jobs hinwarfen und in 2015 das erste Eat Doori gründeten. Als Geschäftstrio mit Karnpreet Gil (Kanwalpreets Bruder) gründeten sie inzwischen sechs Restaurants, deren Name übrigens auf den klassischen indischen Tandoori-Ofen verweist. So ein Ofen steht auch im Eat Doori an der Immermannstraße, darin werden Brote gebacken oder Fleisch gegrillt.