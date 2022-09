Debatte in Düsseldorf : Düsseldorfer Linke wollen Rheinmetall-Platz umbenennen

Debatte in Düsseldorf

Die Zentrale von Rheinmetall befindet sich am gleichnamigen Platz. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die Düsseldorfer Linken fordern, dass der Rheinmetall-Platz vor der Zentrale des Rüstungskonzern umbenannt wird – und kritisieren sie die angeblich schleppende Umbenennung belasteter Straßennamen. Die Grünen weisen das zurück.

(kess) Die Linkspartei in Düsseldorf fordert eine Umbenennung des Rheinmetall-Platzes. „Rheinmetall ist Kriegstreiber und -profiteur. Es ist eine Zumutung, dass ein öffentlicher Platz nach diesem Konzern benannt ist“, wird Fraktionssprecherin Julia Marmulla in einer gemeinsamen Mitteilung von Kreisverband und Ratsfraktion zitiert. Zudem kritisiert Marmulla den aus ihrer Sicht trägen Prozess offizieller Straßenumbenennungen in Düsseldorf. „Während jeden Tag hunderte Personen Straßen mit umstrittenen Namen benutzen müssen, lässt die schwarz-grüne Mehrheit im Düsseldorfer Stadtrat der Verwaltung alle Zeit der Welt.“