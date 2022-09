Ausstellung im Kunstpalast : Evelyn Richter - Chronistin des DDR-Alltags in Düsseldorf

Düsseldorf Der Düsseldorfer Kunstpalast zeigt als erstes westdeutsches Museum ab Donnerstag eine Retrospektive mit Werken der Fotografin Evelyn Richter.

Die Ausstellung „Evelyn Richter“ läuft von Donnerstag bis zum 8. Januar 2023. Die 1930 in Bautzen geborene Richter galt als Chronistin der Lebens- und Arbeitswelten in der DDR. Sie porträtierte vorwiegend in schwarz-weiß Menschen in Alltagssituationen - bei der Arbeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf der Straße.