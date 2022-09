Heinrich-Heine-Institut : Der literarische Nachlass von Peter Maiwald

Bei einer wissenschaftlichen Tagung im Heine-Institut drehte sich alles um den politischen Dichter Peter Maiwald. Er lebte lange Zeit in Düsseldorf und schrieb auch Kabaretttexte für das Kom(m)ödchen.

Das Heinrich-Heine-Institut hat den Nachlass des bedeutenden politischen Dichters Peter Maiwald übernommen. Der Lyriker lebte viele Jahrzehnte bis zu seinem Tod in Düsseldorf. Sophia Rohan, Volontärin im HHI, hat ihn verzeichnet und ein Lesebuch zum Schriftsteller zusammengestellt. Beides wird am Donnerstag, 22. September, bei einer wissenschaftlichen Tagung vorgestellt.

Peter Maiwald wurde 1946 in Nürtingen geborenen. Nach seinem Abbruch des Studiums der Theaterwissenschaft, Germanistik und Soziologie in München lebte er ab 1970 als freier Schriftsteller in Neuss. Seit 1968 war er Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), begründete aber auch die kritisch, linke Zeitschrift „Düsseldorfer Debatte“, weshalb er aus der Partei ausgeschlossen wurde. Ab 1985 lebte er in Düsseldorf und verfasste Gedichte, Kurzprosa, Hörspiele, Drehbücher, Reportagen und Kabaretttexte – unter anderem für das Düsseldorfer Kom(m)ödchen. Neben anderen Auszeichnungen bekam er 1985 den Deutschen Kritikerpreis. Am 1. Dezember 2008 starb er in Düsseldorf.