Belastete Straßennamen : Düsseldorfer sollen sich an Straßenumbenennungen beteiligen

Düsseldorf Zwölf Straßen in Düsseldorf sollen neue Namen bekommen, weil ihre Namensgeber historisch belastet sind. Der Rat bereitet die Umbenennungen jetzt vor – Bürgerinnen und Bürger sollen dabei auch ihre Ideen beisteuern.

In der Ratssitzung 1. Juli soll die Stadtverwaltung damit beauftragt werden, alles in die Wege zu leiten. Dazu gehört ein Beteiligungsverfahren, bei dem Bürger und Anlieger ihre Ideen einbringen können. Eine Projektgruppe aus Verwaltung, Politik und Bürgervertretern soll das Verfahren begleiten und Kriterien für die Auswahl neuer Namen vorschlagen. Die Bürgerbeteiligung soll nach Ende der Corona-Pandemie in Präsenz stattfinden, sagt Ratsherr Marcus Münter, Vizevorsitzender im Kulturausschuss.

Die Verwaltung soll auch prüfen, ob und wie ein ganzes Straßenviertel umbenannt werden könnte. „Konkret sind in meinem Wahlkreis gleich mehrere Straßen in einer Siedlung nach Kolonialisten benannt“, sagt CDU-Fraktionsvize Andreas Hartnigk, zuständiger Ratsherr für Urdenbach und Benrath-Süd. „In den Prozess der neuen Namensgebung sollen die Menschen vor Ort unbedingt einbezogen werden. Wir wollen, dass für die Anwohnerinnen und Anwohner möglichst keine Kosten durch die Umbenennungen entstehen.“

Der Weg zu diesem Antrag war lang. Mitglieder der CDU-Fraktion hatten sich schwer getan mit den Umbenennungen, weil sie Protest von Anwohnern befürchten. Zudem kritisierte der Vertriebenenvertreter und frühere CDU-Landtagsabgeordnete Rüdiger Goldmann in scharfen Worten den Plan, die Hans-Christoph-Seebohm-Straße in Hellerhof umzubenennen. Das Gutachten hatte empfohlen, dass dem langjährigen Verkehrsminister und Vizekanzler die Ehrung entzogen werden soll. Als Gründe führten die Historiker seine leitenden unternehmerischen Tätigkeiten in der NS-Zeit und seine revisionistischen Äußerungen nach Kriegsende an.