Karneval in Düsseldorf Kritik an „Zigeunergruppe Flingern“ beim Rosenmontagszug

Der Name einer für den Düsseldorfer Rosenmontagszug angemeldeten Fußgruppe sorgt für Kritik: „Zigeunergruppe Flingern“ nennen sich Karnevalisten, die in gut zwei Wochen verkleidet durch Düsseldorf ziehen wollen. Der Fall ist auch deshalb brisant, weil das Sinti-Zentrum in Eller erst vor kurzem einen diskriminierenden Brief erhalten hatte.