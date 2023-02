Karneval in Düsseldorf Viele Gäste beim Schlossgrafen-Paar

Der Adel hatte es schon immer gern kommod, und da das Benrather Schlossgrafen-Paar Jochen I. und Sylvia I. nicht von narren-feindlichem Wetter überrascht werden wollte, gingen die Benrather Schlossnarren zu ihrem 1x11. Jubiläum in dieser Session auf Nummer Sicher. Gefeiert wurde daher erstmals im Cäcilien-Stift auf der Paulistraße. Für richtige Narren ist nichts unmöglich, denn obwohl der Verein erst vor elf Jahren gegründet worden war, war es bereits der 15. Empfang. Nach Biwaks vor dem Schoko-Lädchen in der Friedhofstraße und in der mittlerweile nicht mehr existierenden Sparrow`s Lounge an der Kappelerstraße wurde nun vor Regen geschützt und bei warmer Raumtemperatur im Cäcilien-Stift ausgelassen gefeiert.