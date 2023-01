Großprojekt Benrather Rochade Planung für neues Wohnquartier beginnt

Auch Teil zwei des Düsseldorfer Großprojektes der so genannten „Benrather Rochade“ nimmt die Stadt Anfang des neuen Jahres in Angriff: Weil die derzeit im Schulkomplex an der Hospitalstraße/Wimpfener Straße gemeinsam beheimateten Schulen Realschule Benrath und Schloß-Gymnasium neue Schulbauten auf der Freifläche an der Benrodestraße/Marbacher Straße bekommen, wird eine neue Nutzung für das Alt-Grundstück gesucht. Unstrittig ist, dass darauf Wohnbebauung kommt. Denn bezahlbarer Wohnraum ist in der Landeshauptstadt schwer zu finden.