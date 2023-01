Hildener Grüne woillen Informationen über Klärschlammunfall Die Wasserqualität der Itter ist schlecht

Dass es überhaupt Fische in der Itter gibt, grenzt beim Blick auf den Planungseinheitensteckbrief ein Wunder. Der ökologische Zustand wird zwischen Solingen-Gräfrath und Hilden als „schlecht“ bezeichnet. Damit fällt die Wasserqualität auf dem Stück bis Hilden noch einmal deutlich schlechter aus als von Hilden bis in den Rhein in Benrath. Hier wird das ökologische Potenzial immerhin noch mit einem „unbefriedigend“ bewertet. Hintergrund für die insgesamt schlechte Qualität des Gewässers: Nach Angaben der Bezirksregierung sind Überschreitungen der Umweltqualitätsnormen unter anderem bei Zink, Blei, Nickel verantwortlich. „Der Eintrag erfolgt zum Teil über Niederschlagswasser, Mischwasser- oder Kläranlagenabläufe.“ Im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie, mit der die Qualität der Gewässer deutlich verbessert werden sollen, gebe es auch für die Itter Planungen sowohl in Bezug auf die Gewässerumgestaltung, als auch zur Verbesserung der Wasserqualität, heißt es auf Anfrage. Zudem gibt es im Unterlauf der Itter eine Belastung durch Perfluoroktansulfonsäure (PFOS). Dabei handelt es sich um einen Stoff, der unter anderem in Galvanisierbetrieben– wie es sie in Solingen gibt – eingesetzt wird, aber auch im häuslichen Abwasser enthalten sein könnte und so über die kommunalen Kläranlagen in den Wasserhaushalt gelangten. Hier will das Land selbst bis 2024 tätig werden und in einem Gutachten die Eintragungspfade für PFOS und dazu ein wirksames Reinigungsverfahren aufzeigen.