Investor kauft Objekte in Benrath Wohnungen in den Paulshöfen wechseln Besitzer

Per Forward-Asset-Deal hatte die Transaktion zwischen Bonava und Industria im Wert von rund 50 Millionen bereits am 22. Dezember stattgefunden. Insgesamt verkaufte Bonava 154 Wohnungen an Industria – 94 davon befinden sich in Leipzig. Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer von Industria, erklärte unter anderem: „Es handelt sich bei den beiden Objekten in Düsseldorf und Leipzig um das 15. beziehungsweise 16. Objekt, das wir von dem Entwickler ankaufen.“ Die Wohnquartiere sollen familienfreundlich gestaltet werden. Entwickler und Investor liege es am Herzen, dass die Menschen in den Quartieren zusammenkommen können, Bewohner nachbarschaftlich wohnen und Gäste sich gern dort aufhalten, heißt es.