Schloß-Gymnasium in Düsseldorf-Benrath Das erste Abitur vor 100 Jahren

Schule bedeutet auch Wandel. Wenige am Schloß wissen das so gut wie Michael Buchloh. Er ist mit der Lehranstalt seit rund einem halben Jahrhundert verbunden. Zunächst als Schüler, der 1972 das Abitur macht, noch im namensgebenden Seitenflügel des Benrather Schlosses. Dann studiert er Mathematik und Erdkunde auf Lehramt, kehrt an seine Schule zurück. Ein halbes Jahr ist er noch echter Schloß-Lehrer, zieht dann mit um an die Hospitalstraße. Heute ist er längst in Pension, hilft aber aus, um Lücken zu schließen. Er erinnert sich gut, wie es in den 70ern und 80ern angesagt war, noch möglichst unschick oder abgerissen zu Prüfung und Zeugnis-Übergabe zu erscheinen. Abendgarderobe wie heute sei damals verpönt gewesen.