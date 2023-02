Baden in Düsseldorf Termin für Neueröffnung des Benrather Freibads steht fest

Eine gute Nachricht für alle Bade-Begeisterten: Das neue Benrather Hallen-Freibad an der Regerstraße soll – nach dreieinhalbjähriger Bauzeit – mit Beginn der Sommersaison 2023 endlich wieder genutzt werden können. Im Mai soll das renovierte Freibad eröffnet werden, das einige Neuerungen mit sich bringt. So gibt es dann einen Wasserspray-Park, also einen interaktiven Wasserspielplatz. Völlig neu gestaltet wurde zudem der Umkleidebereich. Leicht gewärmt wird das Wasser im Freibadbecken umweltfreundlich mit Solarthermie.