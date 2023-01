Poetry Slam in Benrath „Slamrath“ im Haus Spilles feiert zehnjähriges Jubiläum

Der Poetry Slam im Benrather Jugend- und Kulturzentrum Haus Spilles feiert an diesem Mittwoch, 11. Januar, zehnjähriges Bestehen. 2013 fand der erste literarische Wettbewerb in dem Haus mit Blick auf das Benrather Schloss statt. Die Idee dazu hatte Ellen Mülders, zu dem Zeitpunkt Schülerin an einem Gymnasium in Benrath und aktiv in dem Jugendhaus. „Sie fand Poetry Slams schon ganz gut und hat mich dann gefragt: Wollen wir nicht auch hier einen machen?“, erklärt Bernard Hoffmeister, Organisator und Moderator der Veranstaltungen.