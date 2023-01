Düsseldorf-Benrath Chemikalien-Einsatz nach Wohnungsbrand

An der Schimmeplfennigstraße in Düsseldorf-Benrath waren am Freitagabend Spezialkräfte der Feuerwehr in orangefarbenen Schutzanzügen und zahlreiche Sonderfahrzeuge im Einsatz. Zunächst war die Feuerwehr von einem „normalen“ Einsatz wegen eines Wohnungsbrandes ausgegangen.