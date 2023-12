Für WDR-Weihnachtswunder Messdiener und Kommunionkinder spenden 1100 Euro

Weihnachtsbäckerei im Jugendheim der Messdiener der Pfarre St. Cäcilia Herz Jesu Benrath/Urdenbach: Es duftet nach frischem Teig und frischgebackenen Plätzchen. Ein Blech nach dem anderen wird in den Backofen geschoben. Später wird mit Zuckerguss, Schokolade, bunten Streuseln, Sternchen, Kügelchen und anderem Dekor verziert. Messdiener, Kommunionkinder und viele Eltern beteiligten sich an der Aktion für den caritativen Plätzchen- und Kuchenverkauf nach der Sonntagsmesse in St. Cäcilia in Benrath. Sämtliche Einnahmen gingen an das „WDR 2 Weihnachtswunder“, das dieses Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für Mütter in Not“ steht, berichtet die Messdiener-Gemeinschaft.